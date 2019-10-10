Ростов-на-Дону, , 00:01 — REGNUM Стала известна дата кубкового матча (1/8 финала) между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак» (Москва). Для подопечных Валерия Карпина игра будет выездной, сообщает пресс-служба жёлто-синих.

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«Игра Кубка России со «Спартаком» пройдет на стадионе «Открытие Арена» в четверг, 31 октября, в 19:30. Нас ждет ещё один супер матч», — уточняется на странице донского клуба в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B3Zx-ELJolV/

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» прошёл в 1/8 финала Кубка России, обыграв в Саранске «Мордовию» со счётом 2:0. Авторами голов стали полузащитникиИвелин Попов иАлександр Саплинов.