Нижний Новгород, , 20:38 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем посетили матч нижегородского «Торпедо» и подмосковного «Витязя». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегоросдкой области.

Начало матча с участием Рене Фазеля Пресс-служба клуба «Торпедо»

Встреча клубов проходит в КРК (культурно-развлекательном комплексе) «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что в начале матча Фазель в торпедовском бомбере вышел на лед и вбросил шайбу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 октября в Нижнем Новгороде пройдет Международный форум «Россия — спортивная держава». В этом году ожидается участие порядка 1,5 тыс. гостей и 150 спортсменов. Впервые пройдёт Чемпионат Европы по скейтбордингу. В работе форума примет участие президент России Владимир Путин. Он выступит на пленарном заседании, основная тема которого — «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом». Среди спикеров форума — именитые спортсмены Александр Карелин, Алексей Ягудин и Николай Валуев, помощник президента РФ Игорь Левитин, а также главы ряда регионов. Межрегиональную зарядку проведет Тина Канделаки.