Шанхай, Китай, , 19:30 — REGNUM Несмотря на свое полное превосходство, «Нефтехимик» уступил победу китайскому «Куньлуню».

9 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» принял на своем льду «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча прошла при двух с половиной тысячах зрителей на стадионе «Фейянг Скейтинг Центр» в Шанхае.

Нижнекамский «Нефтехимик» показал отличную игру, которой команда не отмечалась уже давно. Но по иронии судьбы, именно когда команда выдала свой лучший отрезок за последнее время, все равно что-то помешало ей достигнуть цели, как это было в матче с «Куньлунем». «Нефтехимик» откровенно переиграл китайский клуб, это было видно по самой игре, да и статистика не даст соврать. 31 раз гости бросали шайбу по чужим воротам, когда у хозяев льда бросков было почти в два раза меньше — 17.

Также отметим, что «Нефтехимик» играл довольно аккуратно в сравнении с «Ред Стар». И вот, казалось бы, к команде гостей фактически не к чему придраться, напротив, для «Нефтехимика» эта игра, в случае их победы, наверняка стала бы отправной точкой на пути к совершенствованию команды. Но североамериканские игроки «Куньлуня» были категорически против возвращения «Нефтехимика» на их былой уровень. В самом начале первого периода Эндрю Миллер реализовал первое численное большинство своей команды, открыв счет на второй минуте встречи — 1:0.

А уже в середине канадец Жильбер Брюле забросил победную для «Ред Стар» шайбу, также реализовав большинство «Куньлуня» — 2:0. Во второй 20-минутке хозяева льда практически беспрерывно находились в численном меньшинстве из-за своей неаккуратной игры в тот промежуток матча, но на счет это ни в коем разе не повлияло. Лишь в середине третьего периода гости отметились своей единственной шайбой. Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров забросил гол престижа и установил итоговый счет матча — 2:1.

Таким образом, «Куньлунь» опередил «Нефтехимик» в рамках турнирной таблицы Восточной конференции, поднявшись на одну строчку выше своего соперника. Китайский клуб разместился на 9-й строчке с 13 результативными баллами.