Нур-Султан, , 18:22 — REGNUM Президентом федерации водных видов спорта Казахстана избран Андрей Крюков. Об этом заявил президент национального Олимпийского комитета республики Тимур Кулибаев, сообщает агентство «Казинформ».

Новый глава федерации заверил, что продолжит развитие водных видов спорта в направлении прежнего президента, которым до недавнего времени оставался сам Кулибаев. Крюков также внес кандидатуру Сергея Дроздова на должность генерального секретаря федерации водных видов спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия президента казахстанской федерации бокса, которую он основал в 2005 году. Это решение направлено на избежание конфликта интересов, сказал Кулибаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент казахстанской федерации бокса сложил с себя полномочия