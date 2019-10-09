Линц, Австрия, , 15:06 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Чехии Кристиной Плишковой в первом круге турнира в Линце (Австрия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 14 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:1.

Александрова восемь раз подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, три ошибки на подаче и три брейка.

Во втором круге турнира Александрова сыграет с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд.

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