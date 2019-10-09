Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Шанхай, Китай, 9 октября 2019, 15:02 — REGNUM Джокович три раза подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и ни одного брейка.
В третьем круге турнира Джокович сыграет с американским теннисистом Джоном Иснером.
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