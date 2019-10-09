Улан-Удэ, , 14:59 — REGNUM Саадат Далгатова одержала очередную победу на стадии 1/8 финала чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. В весовой категории до 69 кг она оказалась сильнее соперницы из Германии Надин Апец.

Судьи отдали победу российской спортсменке единогласным решением — 5:0. В четвертьфинале ей предстоит встретиться с американкой Ошае Джонс.

Напомним, в первом бою Далгатова одержала верх над представительницей Монголии Эрденетуей Энхбаатар.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня провели бои ещё две россиянки. Капитан сборной Наталья Шадрина в весе до 60 кг победила колумбийку и вышла в четвертьфинала, Карина Тазабекова (54 кг) проиграла американке и закончила участие в соревнованиях.

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