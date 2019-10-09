Токио, , 14:56 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт бой с американцем Куинтоном Джексоном. Об этом заявил президент Bellator Скотт Кокер на своей странице в Twitter.

Кокер опубликовал изображение афиши боя Емельяненко с Джексоном. Поединок состоится в Токио 29 декабря и станет главным событием вечера.

https://twitter.com/ScottCoker/status/1181857185372016640

Ранее Кокер сообщил, что этот бой будет последним для Емельяненко в Японии. После этого 43-летний спортсмен проведёт ещё два поединка, а затем завершит карьеру.

Напомним, Емельяненко провёл 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 38 побед и потерпел шесть поражений, ещё один бой признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона 51 бой, из них 38 побед и 13 поражений.

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