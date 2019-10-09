Милан, Италия, , 14:40 — REGNUM Новым главным тренером «Милана» назначен Стефано Пиоли. Об этом 9 октября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал соглашение с итальянским специалистом, которое рассчитано на два сезона.

Ранее Пиоли возглавлял такие команды, как «Парма», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Болонья», «Лацио» и «Интер». Его последним местом работы была «Фиорентина», которую он возглавлял с 2017 по 2019 год.

Напомним, «Милан» уволил Марко Джампаоло с поста главного тренера. Он возглавлял команду на протяжении 3,5 месяца.

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