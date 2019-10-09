Улан-Удэ, , 14:36 — REGNUM Капитан сборной России Наталья Шадрина одержала третью победу на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. В 1/8 финала ей противостояла Дайана Кордеро из Колубмии.

Единогласным решением судей победу по итогам трёх раундов была присуждена россиянке. Впрочем, сама Шадрина назвала бой нелёгким.

«С этой соперницей я встречалась в первый раз, никогда в жизни ее не видела. Именно из-за этого поединок и был тяжелым. Хотя на такой бой мы и настраивались, были ко всему готовы. Мы прошли еще один этап и идем дальше», — передаёт её слова Федерация бокса России.

Таким образом она выходит в четвертьфинал в весовой категории до 60 кг, где ей предстоит встретиться с Биатриз Феррейрой из Бразилии.

Добавим, что сегодня также в 1/8 выступала Карина Тазабекова. Как сообщало ИА REGNUM, весовой категории до 54 судьи она проиграла американке Микии Крепс.

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