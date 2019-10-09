Москва, , 14:25 — REGNUM Выступление сборной России по регби на Кубке мира в Японии можно считать достойным. Об этом 9 октября заявил генеральный директор Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин, сообщает ТАСС.

По словам Дружинина, команда отыграла очень достойно все четыре матча в группе, несмотря на очень короткий период подготовки — около восьми месяцев.

«Но главное, что мы получили очень большой опыт. У нас сильная и перспективная команда, которая вдохновила примером других игроков в России», — сказал Дружинин.

По итогам группового этапа сборная России заняла последнее, пятое место в группе А. В четырёх матчах команда не смогла набрать очков.

За весь турнир российские регбисты сделали одну попытку, её автором стал Кирилл Голосницкий в матче с Японией (10:30). Во второй игре команда проиграла сборной Самоа (9:34), в третьем — сборной Ирландии (0:35), в четвёртом — сборной Шотландии (0:61).

Поражение от шотландцев стало для сборной России самым крупным на Кубках мира.

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