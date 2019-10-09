Улан-Удэ, , 14:00 — REGNUM Карина Тазабекова уступила в 1/8 финала чемпионата мира по боксу среди женщин. В весовой категории до 54 судьи раздельным решением (4:1) отдали победу её сопернице из США Микии Крепс.

Таким образом российская спортсменка выбывает из чемпионата, а американке в четверть финале будет противостоять представительница Казахстана, чемпионка мира 2016 года Дина Жоламан. Она сегодня в трёх раундах одержала верх над украинкой Инной Статкевич.

Добавим, что для большинства россиянок чемпионат проходит успешно. Как сообщало ИА REGNUM, лишь Галина Головченко в весе до 75 кг уступила марокканке на стадии 1/16 финала.

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