Нур-Султан, , 13:51 — REGNUM Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия президента казахстанской федерации бокса (КФБ) и федерации водных видов спорта, сообщает 9 октября агентство «Казинформ».

Кублибаев напомнил, что был переизбран президентом Национального олимпийского комитета, в рамках которого происходит финансирование олимпийских видов спорта.

«Эта работа ведется уже год, и во избежание конфликтов интересов я принял решение сложить с себя полномочия президента КФБ», — добавил глава национального Олимпийского комитета.

Напомним, казахстанская федерация бокса была создана в 2005 году. Организацию возглавил Тимур Кулибаев. За последние 10 лет два казахстанских боксера стали олимпийскими чемпионами и еще 11 — чемпионами мира.

Читайте также: Назван гонорар Головкина за титульный поединок с Деревянченко