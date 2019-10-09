Барселона, Испания, , 13:44 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что задумывался об уходе из клуба, когда у него были проблемы с налоговыми органами Испании. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

«В то время из-за проблем с казначейством я задумывался над тем, чтобы уйти. Но это было не из-за желания покинуть «Барсу», а из-за желания уехать из Испании», — сказал Месси.

Он добавил, что никогда не получал официального предложения о трансфере в другой клуб, поскольку все знали о том, что он хочет остаться в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что суд Испании закрыл дело против Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

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