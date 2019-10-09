Красногорск, 9 октября 2019, 13:37 — REGNUM В Реутове на территории Центрального городского парка в ноябре 2019 года откроется новый парк экстремальных развлечений для скейтбордистов, роллеров и велосипедистов. Об этом сообщает 8 октября пресс-службе администрации муниципалитета.
По словам главы муниципалитета Станислава Каторова, идею создания скейтпарка предложили поклонники экстремального спорта на личном приеме. Спортивный объект откроют в первых числах ноября 2019 года.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье реорганизуют природный заказник областного значения «Озеро Белое у деревни Дубасово», расположенный в горокруге Шатура.
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