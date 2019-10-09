Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сохранил за собой второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщается на сайте организации.

На первом месте рейтинга располагается американский боец Джон Джонс, чемпион UFC в полутяжёлом весе. За ним идёт Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в лёгком весе. Замыкает тройку американец Генри Сехудо.

Отметим, что боец из новой Зеландии Исраэль Адесанья поднялся с 14-го места на восьмое. Ранее он победил Роберта Уиттакера, который опустился на пять позиций.

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