Токио, , 12:58 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко принял решение об окончании своей спортивной карьеры через три боя. Об этом он сам рассказал 9 октября журналистам на пресс-конференции в Токио.

«Да, я уже думаю об уходе, у меня уже возраст», — заявил 43-летний российский боец и отметил, что хотя при этом он чувствует себя хорошо, однако осознает, сколько ему лет и что пора уходить.

«Мы пообщались со Скоттом (Кокером, президентом промоушена Bellator. — прим. ред.) и сделали вывод, что пора бы уже сделать это турне, которое завершит мою карьеру», — заявил Федор Емельяненко.

Отметим, прощальное турне российского бойца будет состоять из трёх поединков, один из которых должен состояться в России. Ближайший свой бой Федор Емельяненко проведёт 29 декабря в Японии против представителя США Куинтона Джексона. Всего в активе Емельяненко 35 побед при 6 поражениях и одном бое, признанном несостоявшимся.