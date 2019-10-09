Челябинск, , 12:29 — REGNUM Юная воспитанница спортивной школы «Юность-Метар» города Челябинска завоевала второе место на юниорском чемпионате Европы по тхэквондо в весовой категории до 63 кг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Тхэквондо Kirill Rafalskiy

Отметим, что в финале воспитанница спортивной школы «Юность-Метар» встречалась с другой юной спортсменкой из России.

Всего в состязаниях на чемпионате Европы по тхэквондо среди юниоров принимали участие в составе сборной России шесть юных спортсменов из Челябинской области.

Напомним, что европейское первенство проходило в Испании в два этап. С 28 сентября по 4 октября за медали боролись спортсмены 12−14 лет, а со 2 по 7 октября юниоры (15−17 лет).