Шанхай, Китай, 9 октября 2019, 12:00 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Австралии Джоном Миллманом во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 5 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:0.
Рублёв семь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.
В третьем круге турнира Рублёв сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.
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