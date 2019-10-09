Чикаго, США, , 11:36 — REGNUM Соперником украинского боксёра Александра Усика в ближайшем поединке станет американец Чазз Уизерспун. Об этом сообщает BoxingScene.

Предыдущий соперник Усика голландский боксёр Тайрон Спонг провалил допинг-тест и был снят с боя. У Спонга нашли запрещённый препарат кломифен, который применяют для восстановления после приёма стероидов.

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Для Усика этот бой будет первым в супертяжёлом весе. Ранее он выступал в первом тяжёлом весе.

Усик провёл 16 поединков в профессиональном боксе, в которых одержал 16 побед. На счету Уизерспуна 41 поединок, из которых 38 побед и три поражения.

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