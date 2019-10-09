Милан, Италия, , 11:15 — REGNUM «Милан» объявил об отставке главного тренера команды Марко Джампаоло. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Клуб благодарен Марко Джампаоло за работу и желает ему всего наилучшего в его карьере», — говорится в сообщении.

Напомним, летом 2019 года Джампаоло возглавил «Милан» после отставки Дженнаро Гаттузо. Под его руководством команда занимает 13-е место в чемпионате Италии после семи туров.

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