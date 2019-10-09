Мальмё, Швеция, , 11:09 — REGNUM Статую шведского футболиста Златана Ибрагимовича установили в его родном городе Мальмё. Об этом сообщает Expressen.

Статуя изображает Ибрагимовича в полный рост с разведенными в стороны руками. Её общая высота составляет около 3,5 метров, вес — примерно 500 килограммов.

https://www.instagram.com/p/B3XRbvEAFL1/

В церемонии открытия принял участие сам Ибрагимович, а также генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хакан Шестранд и скульптор Петер Линде.

«Вы приезжаете в Нью-Йорк — и видите статую свободы. Вы приезжаете в Швецию — и видите статую Златана», — сказал Ибрагимович, добавив, что для него большая честь удостоиться памятника в Мальмё.

Ибрагимович выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед». В настоящее время он играет за американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

Он становился чемпионом Нидерландов, Испании, Италии и Франции, а также выиграл Лигу Европы. В составе сборной Швеции он сыграл 116 матчей, в которых забил 62 гола.

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