Чикаго, США, , 10:48 — REGNUM Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры. Об этом он написал на своей станице в Instagram.

«Дорогие болельщики, пришло время объявить, что я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона», — написал Швайнштайгер.

Он поблагодарил все команды, за которые играл, — «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии, а также заявил, что ждёт новых вызовов в жизни.

Напомним, Швайнштайгер является воспитанником «Баварии», за которую он играл с 2000 по 2015 год. После этого он два года провёл в «Манчестер Юнайтед». А с марта 2017 года выступал за американский клуб «Чикаго Файр».

В 2014 году Швайнштайгер в составе сборной Германии стал чемпионом мира.

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