Эр-Рияд, , 09:49 — REGNUM В чемпионате Саудовской Аравии по футболу во время матча сотрудник стадиона отключил один из элементов оборудования системы видеоповторов (VAR), чтобы зарядить телефон, сообщает портал Sportbible.

Отмечается, что это произошло во время матча между командами «Аль-Наср» и «Аль-Фатех». Главный арбитр встречи в одном из эпизодов решил посмотреть видеоповтор взятия ворот, однако система не сработала.

Позже выяснилось, что один из сотрудников сталдиона отключил оборудование, чтобы зарядить телефон.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня система VAR действует в большинстве ведущих чемпионатов, в частности, в Италии, Испании, Германии и Франции, а также в международных турнирах. В России VAR использовалась во время чемпионата мира — 2018.

Ранее футбольный клуб «Локомотив» (Москва) обыграл на своем поле «Зенит» (Санкт-Петербург) в матче 11-го тура чемпионата России после просмотра арбитром системы VAR.

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