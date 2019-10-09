Лас-Вегас, США, , 09:34 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Брэд Маршан, ещё по шайбе забросили Давид Пастрняк и Тори Крюг. У «Вегаса» точными бросками отметились Марк Стоун, Райлли Смит и Макс Пачиоретти.

Напомним, в трёх стартовых матчах нового сезона «Бостон» одержал три победы. На счету «Вегаса» две победы в трёх матчах.

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