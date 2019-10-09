Детройт, США, , 09:26 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккеисты «Детройта» открыли счёт в конце второго периода, шайбу забросил защитник Филип Гронек.

Однако в третьем периоде игрокам «Анахайма» удалось не только отыграться, но и вырвать победу. Голы на счету Рикарда Ракелля, Ника Ритчи и Якоба Сильверберга.

Напомним, в трёх стартовых матчах нового сезона «Анахайм» одержал три победы. На счету «Детройта» две победы в трёх матчах.

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