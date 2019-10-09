Нашвилл, США, 9 октября 2019, 08:57 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.
В составе «Нэшвилла» дубль оформил защитник Роман Йози, ещё по шайбе забросили Кайл Туррис, Филип Форсберг и Данте Фаббро. У «Сан-Хосе» точными бросками отметились Эвандер Кейн и Брент Бёрнс.
Напомним, в трёх стартовых матчах нового сезона «Нэшвилл» одержал две победы. На счету «Сан-Хосе» четыре поражения в четырёх матчах.
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