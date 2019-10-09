Санрайз, США, , 08:44 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

К началу второго периода хоккеисты «Каролины» забросили пять шайб. Дубль оформил Райан Дзингел, ещё по голу забили Джордан Стаал, Теуво Терявяйнен и Даги Хэмилтон.

Хоккеисты «Флориды» смогли отыграть три гола, отличились Маккензи Уигар, Кейт Яндл и Евгений Дадонов. Однако форвард «Каролины» Себастьян Ахо забросил шестую шайбу в ворота соперников и установил окончательный счёт.

Отметим, что российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал две результативные передачи. А в составе «Флориды» вратарь Сергей Бобровский был заменён после первого периода, вместо него на лёд вышел Сэм Монтембо.

Напомним, в четырёх стартовых матчах нового сезона «Каролина» одержала четыре победы. На счету «Флориды» одна победа в трёх матчах.

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