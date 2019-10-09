Нью-Йорк, США, , 08:21 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Эдмонтона» четыре шайбы забросил нападающий Джеймс Нил, ещё один гол на счету Зака Кассиана. В составе «Айлендерс» забитыми голами отметились форварды Энтони Бовиллье и Мэтт Мартин.

Отметим, что в составе «Айлендерс» российский вратарь Семён Варламов был заменён после четвёртой пропущенной шайбы. Вместо него на лёд вышел Томас Грайсс.

Напомним, в трёх стартовых матчах нового сезона «Эдмонтон» одержал три победы. На счету «Айлендерс» одна победа в трёх матчах.

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