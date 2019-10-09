Калгари, Канада, , 08:13 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Лос-Анджелеса» российский нападающий Илья Ковальчук забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Также голы на счету Тайлера Тоффоли, Шона Уокера и Дрю Даути.

В составе «Калгари» дубль оформил форвард Мэтью Ткачук, ещё один гол забил Ноа Ханифин.

Напомним, в двух стартовых матчах нового сезона «Лос-Анджелес» одержал одну победу. На счету «Калгари» одна победа в трёх матчах.

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