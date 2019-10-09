Москва, 9 октября 2019, 07:55 — REGNUM Обвинения Российского антидопингового агентства в причастности к манипуляциям с данными о результатах анализов спортсменов — это ложь, заявил в своём обращении глава РУСАДА Юрий Ганус.
Комментируя обвинения в том, будто бы РУСАДА сверяется со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чтобы скорректировать данные в своей базе, генеральный директор агентства заявил, что у нового РУСАДА нет доступа к базам данных никаких лабораторий, в том числе и к московской.
Он напомнил, что от российских спортивных властей в WADA ждут объяснений. По словам Гануса, отвечать должны спортивные власти, а не агентство.
Напомним, после того как WADA в конце прошлого месяца обвинила Московскую антидопинговую лабораторию в манипуляциях с базой данных по допингу, это агентство дало Москве три недели, чтобы Минспорта РФ объяснило ситуацию. Срок истекает 9 октября.
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