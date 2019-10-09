Москва, , 07:55 — REGNUM Обвинения Российского антидопингового агентства в причастности к манипуляциям с данными о результатах анализов спортсменов — это ложь, заявил в своём обращении глава РУСАДА Юрий Ганус.

Комментируя обвинения в том, будто бы РУСАДА сверяется со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чтобы скорректировать данные в своей базе, генеральный директор агентства заявил, что у нового РУСАДА нет доступа к базам данных никаких лабораторий, в том числе и к московской.

«Некоторые призывают РУСАДА к ответу за изменения баз данных Московской лаборатории. Это ложь, к которой РУСАДА не имеет никакого отношения».

Он напомнил, что от российских спортивных властей в WADA ждут объяснений. По словам Гануса, отвечать должны спортивные власти, а не агентство.

Ганус «Новое РУСАДА никогда не имело, не имеет и не будет иметь никакого отношения к формированию, защите, а тем более к изменению электронной базы данных Московской лаборатории (как и любой другой), которая должна была стать защищенным и замкнутым IT периметром, но не стала им по воле лиц, ответственных за выход из допингового кризиса России».

Напомним, после того как WADA в конце прошлого месяца обвинила Московскую антидопинговую лабораторию в манипуляциях с базой данных по допингу, это агентство дало Москве три недели, чтобы Минспорта РФ объяснило ситуацию. Срок истекает 9 октября.

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