Питтсбург, США, , 07:53 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Хоккеисты «Питтсбурга» открыли счёт уже на первой минуте матча, отличился нападающий Сидни Кросби.

Однако затем игроки «Джетс» перехватили инициативу и смогли добиться победы. Заброшенные шайбы на счету Вилле Хейнолы, Николая Элерса, Такера Пулмана и Нила Пионка.

Напомним, в четырёх стартовых матчах нового сезона «Виннипег» потерпел два поражения. На счету «Питтсбурга» одна победы в трёх матчах.

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