Вашингтон, , 07:46 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Александр Радулов Александр Головко

В составе «Далласа» российский нападающий Александр Радулов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились форварды Роопе Хинц, Николас Каамано и Тайлер Сегин.

В составе «Вашингтона» голы на счету нападающих Евгения Кузнецова, Джона Карлсона и Никласа Бекстрёма. Результативная передача на счету Александра Овечкина.

Напомним, в четырёх стартовых матчах нового сезона «Даллас» потерпел три поражения. На счету «Вашингтона» две победы в четырёх матчах.

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