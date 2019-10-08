Ашхабад, , 18:51 — REGNUM Спортсмен из Туркмении Мухриддин Бахадыров завоевал бронзовую медаль на проходившем в Казани турнире по самбо на Кубок главы Татарии, передает «Медиа-туркмен».

Бахадыров, являющийся студентом Российского госуниверситета физкультуры, спорта, молодежи и туризма смог одолеть латышского и армянского самбистов, но в полуфинале турнира проиграл спортсмену из России Тагиру Тагирову.

Отмечается, что в проходившем в Казани турнире по самбо участвовали спортсмены из 20 стран.