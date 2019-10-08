Москва, , 16:01 — REGNUM Чешская теннисистка Петра Квитова не примет участия в Кубке Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

Петра Квитова (сс) Peter Menzel

Отмечается, что занимающая в настоящее время седьмую строчку мирового рейтинга Квитова не сыграет на Кубке Кремля из-за травмы. Ранее стало известно, что на турнире также не сыграет румынская теннисистка Симона Халеп.

Напомним, Кубок Кремля пройдёт в Москве с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является российская теннисистка Дарья Касаткина.

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