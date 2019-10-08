Шанхай, Китай, , 15:44 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Испании Альбертом Рамосом-Виньоласом во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 26 минут, завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Федерер восемь раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Федерер сыграет с победителем матча между бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном и представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Читайте также: Иснер обыграл де Минора в первом круге «Мастерса» в Шанхае