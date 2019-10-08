Нальчик, , 15:37 — REGNUM Группа студентов из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии совершила восхождение на Эльбрус. Этот совместный проект был реализован в рамках перекрестного года обеих республик, который объявили в 2019 году главы Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе курорта «Эльбрус».

Перед восхождением студенты проходили обучение в альплагере в поселке «Архыз», который находится в Карачаево-Черкесии, здесь они совершили первое восхождение на пик Надежда. Только семеро человек из 28 были отобраны для похода. В итоге две девушки и пятеро юношей после прохождения подготовки к высотному альпинизму уже в Приэльбрусье на территории Кабардино-Балкарии совершили восхождение на самую высокую вершину Европы.

Председатель Федерации альпинизма КБР Абдулхалим Ольмезов вручил им дипломы восходителей. Целью проекта стала популяризация альпинизма среди молодежи Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии и других республик Северного Кавказа.