Генуя, Италия, , 15:19 — REGNUM Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Сампдорию». Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

Отмечается, что Гаттузо ведёт переговоры с руководством «Сампдории». Президент клуба Массимо Ферреро пытается уговорить специалиста возглавить команду.

Напомним, Гаттузо покинул «Милан» летом 2019 года. Ранее сообщалось, что он отказал другому генуэзскому клубу — «Дженоа».

«Сампдория» ранее объявила об отставке главного тренера Эусебио Ди Франческо, который проработал в клубе всего 3,5 месяца.

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