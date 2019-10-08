Пермь, , 15:07 — REGNUM Главный тренер пермского баскетбольного клуба «Парма» Казис Максвитис намерен возглавить сборную Литвы. Об этом 8 октября сообщает издание «Новый компаньон».

По информации издания, в настоящее время Максвитис дал устное согласие на совмещение постов в пермском клубе и в сборной Литвы. Ожидается, что в ближайшее время будет подписан контракт.

Отмечается, что в «Парме» и сборной Литвы согласились на совмещение постов тренером.

Ранее сборная Литвы осталась без главного тренера после отставки Дайнюса Адомайтиса. На последнем чемпионате мира команда заняла девятое место.

Напомним, Максвитис провёл всю тренерскую карьеру в Литве. В июне 2019 года он подписал контракт на один сезон с «Пармой».

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