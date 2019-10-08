Краснодар, , 14:52 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» пыталась купить полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом 8 октября сообщает РБК.

По информации издания, «Боруссия» предлагала за 19-летнего хавбека €20 млн. Однако «Краснодар» отказался продавать игрока.

Отмечается, что отказ «Краснодара» не связан с деньгами. В клубе хотят, что футболист «окреп», а уже потом перешёл в европейский клуб.

Добавим, что Сулейманов провёл за «Краснодар» в общей сложности более 70 матчей, в которых забил более 20 мячей.