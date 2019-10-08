Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отклонил предложения нескольких английских клубов. Об этом он рассказал изданию Sky Sports.

Арсен Венгер Ronnie Macdonald

Лондон, , 14:10 — REGNUM «В первую очередь я человек «Арсенала», а уже потом профессионал. У меня были предложения о работе в Англии, но я их отклонил», — сказал Венгер.

Он добавил, что решил покинуть Английскую премьер-лигу, поскольку сильно связан с «Арсеналом».

Напомним, летом 2018 года Венгер покинул пост главного тренера «Арсенала», который возглавлял с 1996 года.

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