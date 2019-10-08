Грозный, , 13:45 — REGNUM В Чечне пройдут гонки за Кубок главы республики по горному велосипеду — даунхиллу. Они состоятся на курорте «Ведучи» 19 октября. Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона, соревнования по данной дисциплине проводятся в Чечне впервые.

К их участию пригласили профессиональных велосипедистов из республики и любителей, готовых попробовать себя в скоростном спуске. Соревнования пройдут на «синей» трассе курорта протяженностью 1,7 км, с перепадом высот до 90 метров. Заезды пройдут в трех категориях: «мужчины», «юниоры» и «мастера». Возможность поучаствовать в них предоставляется спортсменам старше 17 лет.

Всего для развития нового вида спорта на курорте «Ведучи» в 2019 году построили две трассы — «зеленую» и «синюю». Их общая протяженность превысила три километра.