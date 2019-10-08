Париж, , 13:45 — REGNUM Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини отбыл срок дисквалификации. Об этом сообщает AP News.

Срок дисквалификации Платини истёк 8 октября. Теперь экс-глава УЕФА может вернуться к футбольной деятельности.

Напомним, Платини был отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, в 2015 году. Тогда комитет ФИФА по этике отстранил его из-за подозрений в коррупции.

Первоначально Платини был дисквалифицирован на восемь лет, однако позднее этот срок был сокращён до четырёх лет.

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