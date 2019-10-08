Штутгарт, Германия, , 13:51 — REGNUM Мужская сборная Южной Кореи занимает 9-е место в командном зачете на 49-м чемпионате мира (ЧМ) по спортивной гимнастике набрав 249,651 очков. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в состав мужской сборной вошли: Ян Хак Сон, Пак Мин Су, Ли Чжун Хо, Ким Хан Соль, Пе Га Рм, Ли Чжон Хё.

Известно, что южнокорейские спортсмены, войдя в первую девятку, получили билеты на Олимпиаду в Токио. Также свой «счастливый билет» получили представители Украины, Великобритании, Швейцарии, США, Тайваня, Бразилии, Испании и Германии.

Отметим, что в категории опорный прыжок южнокорейский спортсмен Ян Хак Сон занял первое место, набрав 14,933 балла. Спортсмен Ким Хак Сон занял шестое место в категории вольные упражнения набрав 14,666 балла.

Напомним, что чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Штутгарте в период с 4 по 13 октября.