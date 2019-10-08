Симферополь, , 13:28 — REGNUM Современные технологии спортивной подготовки подрастающего поколения обсудили участники научно-практического семинара в Крымском федеральном университете (КФУ) им. В.И. Вернадского. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба вуза.

Семинар открыла министр спорта Крыма Ольга Торубарова, которая отметила, что повышение квалификации, уровня тренерского состава и молодых специалистов — важная государственная задача. По её словам, главным главной задачей для Крыма является решение инфраструктурных проблем в области спортивной подготовки.

«С этими задачами мы будем справляться, ставим себе амбициозные планы по укреплению и созданию новых объектов для развития физической культуры и спорта. На следующий год глава республики Сергей Аксенов запланировал выделение достаточно больших бюджетных средств на то, чтобы в каждом районе появлялись новые объекты для занятия спортом», — сообщила Торубарова.

В свою очередь и. о. ректора КФУ Андрей Фалалеев отметил, что главной задачей является эффективное взаимодействие между вузом и республикой.

«Крымский федеральный университет выполняет много задач, в частности подготовку спортсменов по водным видам спорта, которая практически полностью осуществляется с помощью инфраструктуры вуза. По многим видам спорта именно представители КФУ приносят медали. Наш вуз не отделяет себя от региона, а считает себя его неотъемлемой частью», — подчеркнул Фалалеев.

Также в программу семинара вошли мастер-классы по фитнес-аэробике и по обучению технике игры в футбол. Второй провёл магистр физкультуры, обладатель тренерской лицензии UEFA категории B Александр Гончаренко.

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