Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин сообщил своим подписчикам в Instagram, что у команды есть свои «усы надежды».

«Красавчики Элдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда своими голами в четырх прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал наставник жёлто-синих, опубликовав фотографию полузащитника «Ростова» Данилы Глебова.

https://www.instagram.com/p/B3Tjj-nlZkS/

Пресс-служба «Ростова», в свою очередь, в социальной сети опубликовала фотографию Карпина с усами, сделанную в год проведения чемпионата мира по футболу в России.

Напомним, флешмоб «Усы надежды», посвященный главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову, был запущен в 2018 году в преддверии первенства планеты.