Тяньцзинь, Китай, , 13:05 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович в первом круге турнира в Тяньцзине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 18 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Кудерметова четыре раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Кудерметова сыграет с китайской теннисисткой Чжэн Сайсай.

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