Сент-Луис, США, , 12:27 — REGNUM Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко провёл 500-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

В юбилейной игре Тарасенко отметился результативной передачей, которая привела к голу в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2). Всего на его счету 420 очков (211+209) в регулярных чемпионатах НХЛ.

Напомним, Тарасенко играет за «Сент-Луис» с 2013 года, куда перешёл из петербургского СКА. В 2019 году он впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

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