Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM Владимир Усин, до настоящего времени исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «СКА-Ростов-на-Дону», утверждён в должности. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Под руководством 33-летнего специалиста «армейцам» удалось набрать 11 очков из 15 возможных и подняться в турнирной таблице ПФЛ (зона «Юг») с 14 места на шестое место.

«Мне хорошо знакомы футболисты команды, их сильные и слабые стороны, возможности. За прошедший месяц мы проделали большую совместную работу с ребятами, будем стараться и дальше сохранить эту тенденцию», — поделился Усин.

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября 2019 года стало известно, что после серии неудачных игр главный тренер футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону) Геннадий Степушкин покинул свой пост.

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