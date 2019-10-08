Москва, , 12:02 — REGNUM Российский боксёр Александр Устинов согласился провести бой с Александром Усиком вместо Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест. Об этом сообщает «Р-спорт».

По словам промоутера спортсмена Владимира Хрюнова, Устинов согласился на предложение провести бой с Усиком.

«Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали», — сказал Хрюнов.

Он добавил, что у Усика возникнут большие проблемы, поскольку «Устинов находится в великолепной форме».

Ранее сообщалось, что голландский боксёр Тайрон Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком.

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